Camion travolge un cervo e finisce fuori strada, muore autista 35enne

Tragedia della strada poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 18 ottobre, nel territorio di Quero Vas, in provincia di Belluno. A perdere la vita in un tragico incidente stradale è Manuel Favaro, un 35enne nato a Treviso, attualmente residente a Salzano ma per tanti anni a Scandolara di Zero Branco, dove era molto conosciuto. L'uomo, uscito di strada con il proprio camion dopo aver investito un cervo mentre percorreva la provinciale 1, all'altezza della località Marziai. L'animale sarebbe finito nella cabina di guida e nella manovra il veicolo si è rovesciato, concludendo la sua corsa contro gli alberi all'esterno della carreggiata stradale. Anche il cervo è deceduto nell'incidente. Illeso, invece, il conducente di un'automobile che è stata coinvolta solo parzialmente.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 7 di mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai mezzi di soccorso del 118 e ai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per la ricostruzione del sinistro. I pompieri, con l'ausilio dell'autogrù, hanno messo in sicurezza il veicolo. Il personale sanitario ha tentato il possibile per salvare il conducente, ma non c'è stato nulla da fare. A quel punto sono iniziate le operazioni di rimozione della salma e di recupero del mezzo. Favaro, autista per conto della Vecchiato trasporti di Preganziol, lascia la compagna e una figlia piccola. Molto conosciuto nell'ambiente del nuoto, gareggiava anche in competizioni di triathlon.