Corriera Mom piomba in un giardino per evitare frontale con un fuoristrada

Tragedia sfiorata nella serata di oggi, 7 agosto, poco dopo le 20 lungo la Noalese a Quinto di Treviso, all'altezza di via Tintoretto. Una corriera della Mom che procedeva da Treviso in direzione di Zero Branco è uscita di strada, piombando nel giardino di un'abitazione. La manovra dell'autista è stata decisiva per sventare il peggio e conseguenze ben peggiori: un fuoristrada Toyota Rav 4, con alla guida un 82enne trevigiano, ha infatti invaso l'opposta corsia di marcia, a causa di un malore del conducente che ha perso completamente il controllo del veicolo. Lo scontro frontale tra i due mezzi avrebbe certamente avuto conseguenze drammatiche. Il bilancio è stato di un ferito lieve, l'82enne appunto (un forte trauma cranico), subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, e quattro feriti molto lievi che hanno rifiutato il ricovero. Sul luogo dello schianto sono intervenute le ambulanze e l'automedica del Suem 118, alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Zero Branco che hanno svolto i rilievi di legge e regolato il traffico. La circolazione lungo la Noalese è rimasta interrotta per alcune ore con inevitabili code e disagi. In serata si è verificato un altro incidente lungo la Pontebbana a Villorba, non distante dal residence La cartiera. Un ciclista, per cause al vaglio della polstrada, è stato travolto da un'auto: fortunatamente ha riportato lesioni serie ma non gravi. E' stato accompagnato in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso.