Moto contro auto davanti al distributore: coppia di giovani finisce in ospedale

Sabato nero sulle strade della Marca: da mezzogiorno in avanti una serie di incidenti, fortunatamente non mortali, ha tenuto impegnato il personale del Suem 118 e l'elisoccorso di Treviso Emergenza. Ma andiamo con ordine: alle 12.03 un 31enne di Vittorio Veneto ha avuto un incidente alla guida della sua moto nel comune di Longarone. Portato in ambulanza all'ospedale di Belluno, l'uomo ha riportato solo lievi lesioni. Poco più tardi, verso le 12.30, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato per un ciclista caduto dalla propria mountain bike in un bosco nella zona di Barbaria, a Valdobbiadene. Il 46enne di Istrana che era ruzzolato riportando sospette contusioni è stato raggiunto dal medico e dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, sbarcati con un verricello di 30 metri. Dopo le prime cure sul posto, l'infortunato è stato recuperato e spostato nei pressi dell'ambulanza medicalizzata, su cui è stato trasferito per essere accompagnato in ospedale.

Nel primo pomeriggio a Morgano, in via Ostiglia, due auto si sono scontrate tra loro: una di queste è finita contro un contatore del gas a bordo strada, richiedendo sul posto l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente le persone all'interno dei due veicoli non hanno riportato ferite gravi. Alle 16.55, invece, in via Crevada a Refrontolo si è verificato il sinistro più grave della giornata: un incidente tra una Fiat 500 e una moto all'altezza del distributore Energyca. I feriti sono una coppia di giovani: N.T., 25enne di Vittorio Veneto ricoverato in ospedale a Conegliano per politraumi. Ferita insieme a lui la 23enne E.T. da Vittorio Veneto ricoverata a Treviso in elisoccorso. Importanti i disagi alla viabilità durante le operazioni di soccorso. Le condizioni del 25enne alla guida della moto sarebbero gravi mentre la 23enne che viaggiava con lui non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri.