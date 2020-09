Si schiantano fuori strada con l'auto: feriti due giovanissimi

Momenti di paura per due giovanissimi nella notte tra venerdì e sabato. Alle ore 4, infatti, in via Mire a Refrontolo un'auto è improvvisamente uscita autonomamente dalla carreggiata, andando prima a schiantarsi contro il guard rail presente in zona per poi finire la sua corsa ai piedi di un vigneto sotto la strada. Nell'impatto sono rimasti feriti il 20enne O.F. di Vittorio Veneto e il 21enne rumeno G.A. Fortunatamente, nonostante i gravi danni riportati dall'auto, entrambi sono rimasti feriti in maniera non grave. Sul posto, in ogni caso, è stata fatta intervenire un'ambulanza del Suem 118 insieme ai vigili del fuoco di Conegliano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verso le ore 5, invece, un secondo incidente stradale è avvenuto lungo la Pontebbana a Villorba. In questo caso a rimanere feriti sono stati il 18enne di Conegliano M.A. ed un 22enne straniero che, dopo aver impattato con l'auto contro un albero, hanno subito diversi politraumi che hanno richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza, ma fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi lesioni.

Gallery