Finisce fuori strada con l'auto, 46enne in ospedale: è grave

Schianto alle 3.16 di venerdì notte in Via Venezia a Resana. Un 46enne residente a Trebaseleghe è stato ricoverato in ospedale a Castelfranco Veneto. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri

Erano le 3.16 di venerdì notte, 30 luglio, quando l'auto guidata da D.P. 46enne residente a Trebaseleghe, in provincia di Padova, è finita fuori strada e si è ribaltata in Via Venezia a Resana. Violentissimo lo schianto: sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 con i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelfranco Veneto per i rilievi del caso. Il conducente, estratto dall'abitacolo, è stato ricoverato in ospedale a Castelfranco Veneto in gravi condizioni. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.