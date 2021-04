Auto si scontra con un motociclista e un ciclista, feriti entrambi

L'incidente è avvenuto alle 17.45 circa a Resana in via Zane. Sul posto Suem 118 e vigili del fuoco. Rilievi a cura della polizia stradale

E' di due feriti, entrambi con lesioni lievi e trasportati in ospedale a Castelfranco e Camposampiero, il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 17.45, a Resana in via Zane. Coinvolta un'auto che si è scontrata con una moto e una bici. Motociclista e ciclista sono finiti a terra nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia stradale.