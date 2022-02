/ Via Castellana

Si schianta con l'auto contro un platano, gravissimo un 24enne

L'incidente poco dopo le 9 a Resana in via Castellana. Il giovane era alla guida della sua Ford Fiesta e ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Il giovane è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e affidato a medico e infermieri del Suem 118. Per i rilievi intervenuta la polizia locale