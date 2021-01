Resana: fuori strada con l'auto, ferito un 41enne

Per cause ancora in corso di accertamento, forse per un malore improvviso o una distrazione, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris che è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un fossato. E' rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, un 41enne di Castelfranco Veneto, F.G., protagonista di questo incidente avvenuto poco dopo le 2.10 a Castelminio di Resana, in via Trieste. Per estrarre il ferito dalle lamiere del veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto: l'automobilista è stato poi affidato a medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato poi al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo. Accertamenti saranno eseguiti da parte dei carabinieri della stazione sia per verificare l'eventuale alcolemia del 41enne che sui motivi per cui si trovasse ancora in giro a quell'ora.