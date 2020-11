Finisce fuori strada con la moto, morto sul colpo

Tragedia della strada nella serata di domenica, qualche minuto prima delle 19.30, a Resana lungo la strada regionale 308 che in quel tratto prende il nome di via Venezia, poco distante dal distributore di benzina "Carburanti Bianchi". Un motociclista, Riccardo Ferrau, 30 anni, di Loreggiola (Padova) ha perso il controllo del suo motorino, un Yamaha 50 cc, e si schiantato fuori strada (il mezzo è uscito sulla destra rispetto alla direzione di marcia, finendo contro un guard rail), perdendo la vita. Medico e infermieri del Suem 118 hanno tentato a lungo di salvargli la vita ma il centauro è purtroppo morto, a causa delle gravi lesioni riportate. Per svolgere i rilievi di legge è intervenuta la polizia stradale di Treviso. La strada è rimasta a lungo interdetta alla circolazione. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda serata.