Travolto da un'auto, 29enne trasportato d'urgenza in ospedale

Un 29enne, D.M., è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, poco prima delle 8, a Resana lungo via Kennedy, a pochi passi dall'azienda "Busato". L'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto, una Mercedes guidata da un 71enne che era in transito. L'automobilista si è subito fermato per prestargli soccorso e dare l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem che hanno trasportato il 29enne all'ospedale di Castelfranco Veneto. Rilievi a cura del comando della polizia locale della Marca occidentale.