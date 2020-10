Scontro tra auto, due feriti soccorsi dal Suem 118

Due sono le auto coinvolte nell'incidente e due sono le persone rimaste ferite nell'impatto. Erano le 14.10 di oGI, lunedì 12 ottobre, quando due auto, una Golf e una Fiat Punto, si sono scontrate a Piombino Dese, in via Molinella. Alla guida della Golf c'era un 40enne di origine marocchina che abita proprio in quella via mentre l'altro conducente è una donna di 51 anni residente a Resana. La donna procedeva verso Piombino: il 40enne ha messo la freccia per svoltare nel vialetto di casa ma non ha dato la precedenza alla Fiat Punto, causando l'incidente. In breve sono accorsi i vigili del fuoco di Castelfranco, i vigili della Federazione del Camposampierese e il personale del 118 che ha portato all'ospedale di Camposampiero i due feriti, nessuno dei due in pericolo di vita. Una delle due auto è finita nel fosso che corre accanto al ciglio della strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.