Si schianta contro un'auto, muore motociclista di 29 anni

Tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, 4 aprile, a Revine Lago, lungo la strada dei Laghi. La tragedia si è consumata attorno alle 17 circa. Un uomo di 29 anni, M.D., residente a Cison di Valmarino, in sella ad una moto, si è scontrato contro un'auto e ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. Inutili purtroppo i soccorsi da parte del Suem 118: medico e infermieri sono giunti con ambulanza, automedica ed elicottero. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto. Si tratta della 14esima vittima della strada dall'inizio dell'anno, dopo una tregua di circa un paio di settimane dalla morte di un 80enne di Maser, avvenuta il 17 marzo, dopo due giorni di agonia dall'incidente in cui era rimasto coinvolto.