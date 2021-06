Scontro tra due auto e Revine Lago, cinque feriti e traffico in tilt

Cinque feriti, fortunatamente tutti con lesioni non gravi. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Revine Lago, lungo via Marconi, nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.20. A scontrarsi frontalmente una Toyota Prius e una Fiat Punto. Lo scontro frontale tra i mezzi, le cui cause sono al vaglio della polizia stradale di Vittorio Veneto, ha provocato lunghissime code in entrambe le direzioni di marcia, paralizzando di fatto la circolazione lungo la provinciale. Oltre alle ambulanze del Suem 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. I feriti sono stati tutti trasportati al pronto soccorso di Conegliano.