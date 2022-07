Schianto all'alba tra furgone e auto: mezzi nella rotatoria, due feriti

E' di due feriti, un 56enne padovano, S.F., e un 46enne straniero, K.X., il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, venerdì 15 luglio. Lo schianto è avvenuto alle 6.30 in via Aurelia a Riese Pio X all’incrocio con la rotonda di Via Kennedy. Coinvolte e finite all'interno dell'aiula centrale della rotatoria un’auto e un furgone, finito rovesciato. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura da medico e infermieri del Suem 118 per poi essere trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi del sinistro intervenuti i carabinieri di Riese Pio X. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8 circa, senza nessuna ripercussione al traffico veicolare.