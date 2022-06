Malore alla guida, camion finisce fuori strada: grave un 63enne

Grave incidente all'alba di oggi, 6 giugno, alle 5.45 circa, a Riese Pio X, in via Castellana. Probabilmente a causa di un malore B.C., un 63enne, ha perso il controllo del camion che stava guidando ed il mezzo pesante si è schiantato fuori strada, all'altezza del civico 48. L'autotrasportatore è stato estratto dalle lamiere della cabina di guida dai vigili del fuoco e affidato poi a medico e infermieri del Suem 118. Il 63enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. La prognosi è per ora riservata. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Il traffico nella zona ha avuto rallentamenti, fortunatamente non di grave entità.