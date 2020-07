Auto fuori strada, feriti una ragazza ed un ragazzo

Grave incidente nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte e mezza, a Vallà di Riese Pio X, lungo via Kennedy. A restare feriti due giovani, M.P., ragazza 21enne di Montebelluna, e E.Z., giovane 24enne di Riese Pio X. I due si trovavano a bordo di una Toyota Aygo, guidata dal ragazzo, uscita di strada e poi capovoltasi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, ambulanze e automedica del Suem 118 e i carabinieri della stazione di Riese Pio X. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Castelfranco Veneto. Le condizioni più gravi sarebbero quelle della 21enne, per cui la prognosi resta tutt'ora riservata. Ignote le cause dello schianto: si ipotizza un improvviso malore o una distrazione del conducente. A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati alcuni automobilisti di passaggio. L'auto ha riportato danni molto gravi, per svariate migliaia di euro.

