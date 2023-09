Tremendo schianto frontale tra camion e auto, ferita una donna

Alle 17:30, di oggi, sabato 9 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Kennedy a Riese Pio X per un incidente frontale tra un’auto e un autoarticolato: ferita la conducente dell’utilitaria. I pompieri arrivati da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto non senza difficoltà, utilizzando cesoie divaricatori e martinetti idraulici, la donna rimasta incastrata al posto guida. La conducente è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem e trasferita in elisoccorso in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Rilievi a cura della polizia locale.