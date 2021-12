Tre diversi incidenti nella notte, ferito un 20enne

E' di ben tre incidenti stradali il bilancio notturno dei vigili del fuoco trevigiani. Il primo intervento è stato ieri sera alle 21.20 circa in via Trieste a Paese per un'auto uscita di strada e finita cappottata ruote all'aria. In questo caso i vigili del fuoco di Treviso hanno principalmente dovuto operare per mettere in sicurezza il mezzo dopo che lo stesso aveva subito una perdita di gas.

Il secondo intervento, da parte dei volontari di Asolo, è invece avvenuto intorno alle 2.25 a Riese Pio X per un'uscita autonoma di strada nei pressi di via 13 Aprile, a ridosso del casello della Pedemonana Veneta. In questo caso una piccola utilitaria, con a bordo quattro persone, si è cappottata in una rotonda richiamando così sul posto sia il Suem 118 che la polizia stradale. Ad avere la peggio un 20enne residente a Rosà (VI) che è stato poi portato in ospedale per tutte le cure del caso a seguito delle lesioni riportate, mentre gli altri tre occupanti sono tornati presso le proprie abitazioni in piena autonomia.

Infine, verso le 4.45, i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti nel comune di Vedelago (in direzione Istrana), circa 300 metri dopo il semaforo sulla Strada Statale. Anche in questo caso si è trattato di un incidente stradale, con coinvolta una Lexus bianca di grossa cilindrata, che ha comportato l'arrivo dei pompieri per la messa in sicurezza anche di un palo dell'illuminazione pubblica di fronte al supermercato Famila, divelto nell'impatto.