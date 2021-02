Scontro tra auto sulla Castellana, due feriti

Grave incidente all'alba di oggi, venerdì 5 febbraio, a Riese Pio X lungo la Castellana, all'angolo con via De Gasperi. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto. Due i feriti soccorsi dal Suem 118, tra cui un 46enne di Loria, S.M., e trasportati presso gli ospedali di Montebelluna e Castelfranco. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per svolgere i rilievi del caso.