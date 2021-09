Rimorchio si capovolge ad un incrocio e perde le vinacce per strada

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi a Mansuè in via Portobuffolè. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Disagi alla viabilità sabato nel tardo pomeriggio a Mansuè, in via Portobuffolè. Il rimorchio pieno di vinacce di un trattore si è difatti improvvisamente rovesciato su un lato, forse a causa dell'eccessiva peso del suo contenuto. Sul posto, per eliminare il carico disperso a terra e per dirimere il traffico sono intervenuti i carabinieri di Conegliano in ausilio ad una squadra dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e l'autogru da Treviso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.