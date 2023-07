Incidente sulla Feltrina, tre mezzi coinvolti: gli automobilisti vengono alle mani

Erano circa le 12.30 di giovedì 20 luglio quando un grave incidente stradale si è verificato lungo la Feltrina in direzione nord-sud all’altezza della concessionaria Autosile a Biadene di Montebelluna. Coinvolte tre auto, una Bmw Serie 4, una Mercedes ed un'Alfa giulia.

La dinamica, ora al vaglio della polizia locale intervenuta con due pattuglie sul posto e i carabinieri in supporto, parla di una manovra azzardata da parte di un conducente di etnia rom che, nel sorpassare una delle auto, si è scontrata frontalmente con un'auto proveniente da Treviso. A bordo di uno dei due veicoli c'era un componente della famiglia Salcanovic. Il conducente della terza auto è invece residente nella zona di Montebelluna. Tutti gli automobilisti sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e portati all’ospedale a Montebelluna dove sono ora in cura per le ferite medio-gravi riportate.

Considerevoli i danni riportati dai mezzi così come importanti sono state le ripercussioni sulla viabilità. Gli agenti della polizia locale hanno infatti dovuto chiudere completamente la Feltrina e deviare il traffico verso Biadene Centro. Solo alle 13:45 è stata riaperta una prima corsia (quella in direzione Feltre) e un’ora dopo, alle 14:45, quella in direzione opposta. Stando ad alcune testimonianze, sembra che gli automobilisti di etnia rom, appena successo il fatto, siano venuti quasi alle mani insultandosi pesantemente prima dell'intervento delle forze dell'ordine che hanno riportato la situazione alla calma.

Il commento

Il sindaco Adalberto Bordin conclude: «Un sentito grazie alla polizia locale, ai carabinieri e al Suem 118 che tempestivamente sono intervenuti per prestare soccorso ai feriti e per la gestione del traffico in quella che è una delle arterie più trafficate della provincia».