Schianto frontale a Romanziol, Denis muore a 28 anni: tre persone ferite

È Devis Marson, 28enne residente a Salgareda, la vittima del terribile incidente frontale avvenuto lunedì pomeriggio, 1º aprile, alle 16.30 poco distante dal ristorante La Consolata di Romanziol, nei pressi dell’incrocio con via Mosca a Noventa di Piave.

A scontrarsi tra loro una Fiat Punto e una Ford Ka: violentissimo l’impatto in cui la Punto che è stata sbalzata nel campo a lato della carreggiata. A bordo della Ford Ka viaggiavano tre persone di Oderzo. Ferite, sono state trasportate in ospedale a San Donà di Piave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del Suem 118 con l’elisoccorso e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi, con la viabilità gestita dalla polizia locale. Devis Marson aveva compiuto gli anni da meno di una settimana: la sua famiglia, conosciutissima a Salgareda, vive in un appartamento del centro. Il padre Giancarlo è operaio, mentre Devis lavorava nel settore della meccanica per auto. Lascia la madre e il fratello minore Loris.