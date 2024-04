Schianto frontale a Romanziol, Devis muore a 28 anni: tre persone ferite

Ventott'anni compiuti da pochi giorni: nel pomeriggio di Pasquetta, mentre andava a Noventa di Piave alla guida di una Fiat Punto, Devis Marson di Salgareda ha perso in curva il controllo dell'auto su cui stava viaggiando, uscendo di strada dopo lo schianto con una Ford Ka con tre persone a bordo, residenti a Oderzo.

Il mortale è avvenuto a Romanziol lungo la provinciale che collega Ponte di Piave e Noventa. All'altezza del ristorante La Consolata, all'incrocio con via Mosca, secondo i primi rilievi Marson sarebbe finito contro la Ford frontalmente per poi uscire dalla carreggiata e fermarsi in mezzo al campo a lato della strada. La Ka, con tre persone a bordo tra i 65 e gli 80 anni, è rimasta distrutta frontalmente, ma nessuno degli occupanti sarebbe in pericolo di vita. Sono stati tutti trasportati e visitati al pronto soccorso di San Donà di Piave per accertamenti. Devis Marson, al contrario, non si è potuto salvare nonostante l'intervento dei soccorritori del Suem 118. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore alla messa in sicurezza delle persone e alla rimozione dei mezzi per riaprire il tratto stradale, nel frattempo bloccato. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri di San Donà che indagano anche sulle immagini della videosorveglianza privata presenti nell'area. Ex studente dell'istituto Mattei, istituto che aveva frequentato fino al 2015 a San Donà, Devis era originario di Motta di Livenza, tornava spesso nel Veneziano. La sua famiglia, conosciutissima a Salgareda, vive in un appartamento del centro. Il padre Giancarlo è operaio, mentre Devis lavorava nel settore della meccanica per auto. Lascia la madre e il fratello minore Loris.