Romina in fin di vita, rischia di aggravarsi il drammatico bilancio dei morti in A4

Rischia di aggravarsi, giungendo a quota sette vittime, il già drammatico bilancio della tragedia che, venerdì pomeriggio, si è consumata nel tratto trevigiano dell'A4: anche la coordinatrice dell’area educativa di Cuore 21, Romina Bannini, è ricoverata in fin di vita, in prognosi riservata, a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente nel quale avevano perso la vita altre 6 persone tra cui l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. La 36enne, estratta ancora viva dalle lamiere del pulmino che trasportava i ragazzi disabili a un evento in Carnia, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso in condizioni estremamente critiche dopo che i soccorritori l'avevano ritrovata sotto le valige. Ricoverata nel nosocomio veneto, a nulla sono valsi tutti gli sforzi dei sanitari per tentare di salvarla.

Romina si era laureata presso Alma Mater Studiorum, alla facoltà di “Educatore Sociale e Culturale” di Rimini, educatrice e socia fondatrice della cooperativa Cuore21, che svolge il ruolo di coordinatrice dell’area educativa. Collabora alla progettazione e alla realizzazione di attività inerenti gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettiva ed alle diverse attività educative. Il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, insieme ai famigliari delle vittime, è in viaggio alla volta di Treviso per assistere i parenti in questo triste momento.