Auto colpita dallo pneumatico perso da un camion, muore automobilista

Tragedia della strada poco dopo le 18.15 di oggi, mercoledì 26 giugno, in autostrada A4, tra lo svincolo di Roncade Meolo e l’allacciamento A4/A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova per un’auto colpita dalla ruota distaccatasi da un autoarticolato: deceduta la conducente. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da San Donà, ha messo in sicurezza l’auto incidentata colpita dalla ruota e ha estratto la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto constatare la morte della donna di origine austriache. La ruota del camion dopo aver colpito l’auto è finita fuori dalla carreggiata autostradale. Sul posto il personale del Suem la polizia stradale e personale dell’autostrada.