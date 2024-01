Travolta da un'auto, 16enne trasportata in pronto soccorso

Non ha fortunatamente avuto conseguenze drammatiche l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 16 gennaio, poco dopo le 17 a Roncade, a pochi passi dal centro commerciale Arsenale di Roncade. Una ragazza di appena 16 anni, residente in zona, è stata travolta da un'auto ed è stata soccorsa dallo stesso automobilista e poi da medico e infermieri del Suem 118. Le condizioni della giovane non sarebbero fortunatamente gravi: è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposta alla medicazioni del caso. Per i rilievi del sinistro sono intervenute le forze dell'ordine.

Si svolgeranno intanto sabato prossimo, 20 gennaio, presso l'oratorio parrocchiale di Campolongo di Conegliano le esequie di Kwaku Dua Ebenezer Frimpong, il 52enne di origini ghanesi morto in seguito al grave incidente stradale avvenuto il 22 dicembre scorso sulla strada provinciale Cadore mare, all’altezza del ponte di Saccon. L'auto su cui viaggiava, una Opel Corsa, forse a causa di un malore, è uscita di strada finendo in una scarpata.

Non sono ancora stati fissati i funerali di Daniela Biscaro, la 72enne villorbese travolta da un'auto a San Biagio di Callalta il 29 dicembre e deceduta giovedì scorso, 11 gennaio, al Ca' Foncello di Treviso, a causa delle gravi lesioni riportate. La Procura di Treviso, stando a quanto riferito dagli stessi familiari, ha chiesto venga svolto un esame autoptico sulla salma.