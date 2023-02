Auto sbanda e finisce fuori strada, un morto

Tragedia della strada nella serata di oggi, 1 febbraio, a Biancade di Roncade in via Carboncine. Un uomo, Giacomo Pinese, di 73 anni, ha perso la vita in uno schianto avvenuto alle 19. La sua auto è sbandata, è finita in un fossato e ha terminato la sua corsa contro un ponticello in cemento all'ingresso di un'abitazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco oltre ad ambulanza e automedica del Suem 118. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. L'uomo viveva poco distante dal luogo dello schianto,

Un altro incidente si è verificato alle 18 circa a Nervesa della Battaglia in via della Vittoria. Un uomo, E.B., in sella alla sua bici è stato travolto da un'auto in transito. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso, dove versa in condizioni gravi.