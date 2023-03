Schianto tra auto tra Meolo e Roncade, un ferito intrappolato dalle lamiere

Un uomo è stato portato via dall'elisoccorso del Suem di Treviso all'ospedale di Mestre, mercoledì mattina, 8 marzo, poco dopo le 10 in via Monastier, tra Meolo e Roncade, a pochi passi dal caselo della A4, dove almeno due macchine sono rimaste coinvolte in un incidente poco distante dalla Treviso Mare. Sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per liberare i passeggeri dai veicoli e mettere in sicurezza almeno una delle auto che si è rovesciata sull'asfalto durante lo schianto. Ai rilievi della dinamica lavorano i carabinieri della Compagnia di San Donà sul posto per ricostruire la dinamica.

La chiamata del Suem 118 ha fatto alzare in volo l'elicottero per il trasferimento immediato del più grave dei feriti, che sembra aver riportato condizioni serie a seguito dell'incidente. Gestione del traffico con rallentamenti inevitabili lungo il percorso per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine.