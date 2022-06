Schianto frontale sulla Treviso-mare, grave un 26enne

Grave incidente attorno alle 14.30 di oggi, 28 giugno, a Roncade, lungo la Treviso-mare, arteria che a causa di questo sinistro è rimasta chiusa al traffico per almeno due ore, fino alle 16.20 circa. A scontrarsi frontalmente un'auto, una Audi A3, e un furgone Renault Master che viaggiava in direzione di Treviso. In base ai primi accertamenti uno dei due veicoli avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia. L'impatto, violentissimo, è stato inevitabile. A restare ferito seriamente, con gravi lesioni a livello addominale, è stato A.C., un 26enne di Loreggia (Padova) che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica. Illeso il conducente del furgone, un 68enne sloveno. Per i rilievi intervenuti i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Sempre nel pomeriggio a Casale sul Sile, in via Belvedere, nei pressi del campo sportivo, si è verificato uno schianto frontale ma miracolosamente i coinvolti sono rimasti quasi illesi.