Terribile schianto sulla Treviso-mare: un morto e due feriti, traffico in tilt

Terribile incidente stradale nel pomeriggio verso le 16.30 di oggi, 2 settembre, lungo la Treviso-mare, a Roncade, non distante dal distributore di carburante Vega. A scontrarsi frontalmente sono state due auto con uno dei mezzi finito fuori strada e l'automobilista estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, purtroppo in fin di vita. Il bilancio parla purtroppo di un morto (si è tentato a lungo la rianimazione) e di due feriti, tra cui uno grave che si trovava a bordo del veicolo della vittima. Lievi le ferite per la donna alla guida dell'altro mezzo, una berlina grigia. Intervenute sul posto due pattuglie dei carabinieri e le ambulanze e l'automedica del Suem 118. Il traffico lungo l'arteria è quasi completamente paralizzato, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.