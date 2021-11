Scontro tra tre auto sulla Treviso-mare: quattro feriti

E' di quattro feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la Treviso-mare a Roncade, all'incrocio con via Beato Erico, non distante dalla cantina 47 Anno Domini. Lo schianto è avvenuto alle 14 circa. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, tre auto. Uno dei veicoli è finito nel fossato che costeggia la strada. I feriti sono una 57enne, M.M., un 50enne, M.M., un 20enne, M.E. e una 24enne, Z.Z.. Intervenuti a soccorrere i feriti i vigili del fuoco di Treviso e le ambulanze del Suem 118. Il traffico ha subito pesanti rispercussioni con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Per i rilievi intervenuta la polizia locale di Roncade.

La dinamica. Una Peugeot 2008 con al volante una 27enne e la madre 57enne era ferma, in attesa di svoltare in via Beato Erico. Una Yaris guidata da un 20enne roncadese che viaggiava da Jesolo verso Silea ha tamponato la Peugeot che ha invaso l'opposta corsia, venendo colpita da una Opel Zafira guidata da un marocchino di 50 anni, residente a Salzano.