Si schianta contro un'auto contromano in rotonda: il sindaco finisce in ospedale

Brutta disavventura lunedì sera per il primo cittadino di Silea, Rossella Cendron. Nei guai una 36enne mestrina che ha anche rifiutato l'alcoltest in ospedale

Brutta disavventura lunedì sera, verso le 23.50, per il primo cittadino di Silea, Rossella Cendron. Il primo cittadino si trovava infatti alla guida della propria auto nei pressi della rotonda dell'ospedale di Treviso (nei pressi di via Pasteur) quando, nonostante una decisa frenata, si è trovata improvvisamente a scontrarsi con la sua Citroen C3 contro una Honda guidata da una 36enne mestrina. L'impatto tra i due mezzi, come riporta "la Tribuna", è stato importante, tanto che sia il sindaco che l'altra donna sono state subito accompagnate all'ospedale Ca' Foncello per tutti gli accertamenti di rito e da cui sono state poi dimesse alcune ore dopo con delle ferite lievi e alcuni giorni di prognosi. Sul fatto indaga ora la polizia stradale che, nelle immediatezze del sinistro, ha anche registrato il rifiuto della 36enne mestrina all'alcoltest