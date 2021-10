Esce di strada e si schianta in rotonda: l'auto finisce capovolta

L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via dei Carpani a Castelfranco Veneto, nei pressi dell'ospedale. Sul posto polizia stradale, Suem e vigili del fuoco

Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato lungo via dei Carpani a Castelfranco Veneto. Nei pressi dell'ospedale una berlina è difatti improvvisamente finita fuori strada in rotonda, finendo persino capovolta su sé stessa. Alla base della fuoriuscita autonoma del veicolo forse un malore o l'alta velocità di percorrenza dell'arteria stradale. Sul posto si sono dunque portati i vigili del fuoco di Castelfranco per mettere in sicurezza l'area ed il mezzo incidentato, la polizia stradale per i rilievi di rito e il Suem 118 che ha prestato le prime cure alla persona in quel momento alla guida dell'auto che fortunatamente è risultata illesa nonostante lo schianto.