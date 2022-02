Scontro auto-moto a Sacile: gravemente ferito un 62enne trevigiano

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine il 62enne centauro di Susegana che stamattina è stato vittima di un terribile schianto in moto lungo la SS13 Pontebbana a Sacile (PN). La due ruote su cui viaggiava, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è difatti improvvisamente scontrata contro una Ford Fiesta di colore rosso proveniente dalla direzione di marcia opposta e guidata da un'anziana intenta a svoltare all'altezza della clinica veterinaria Serenissima per raggiungere un vicino supermercato. L'impatto, seppur leggermente laterale, è stato violentissimo tanto che ingenti sono stati i danni arrecati ad entrambi i mezzi. L'uomo ha però avuto la peggio e per questo, dopo l'arrivo dei vigili del fuoco, è stati elitrasportato d'urgenza al nosocomio udinese.