Frontale all'incrocio di Istrana: feriti due automobilisti

L'incidente sabato intorno alle 13.30 in via don Giovanni Bosco in località Sala d'Istrana. Sul posto il Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale

E' di due automobilisti, fortunatamente feriti in maniera non grava, il bilancio di un incidente frontale avvenuto verso le ore 13.30 di sabato lungo via don Giovanni Bosco in località Sala d'Istrana, all'incrocio del cimitero di Pezzan e a pochi metri di distanza dall'Autofficina Fighera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, la polizia locale e il Suem 118 che ha poi trasportato i due feriti al pronto soccorso per tutte le cure del caso.