Si schianta con la moto contro un'auto, muore studentessa di 17 anni

Tragedia della strada alle 14.30 circa di oggi, giovedì 14 aprile, a Salgareda, in via Arzeri, lungo la strada provinciale 66, già tristemente nota per gravi incidenti mortali. Una ragazza appena 17enne, residente a Santa Maria di Campagna di Cessalto, Samantha Renon, ha perso la vita in un tragico schianto mentre era in sella alla sua moto. La giovane, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Treviso, ha perso la vita schiantandosi contro un'auto, una Ford Fiesta rossa che stava svoltando dalla strada principale in via Redenta verso sinistra, diretto verso la zona industriale. Il guidatore, un 35enne di origini albanesi, residente a Salgareda, stava andando a lavoro e non si è reso conto del sopraggiungere del mezzo che procedeva da Arzeni in direzione di Campo di Pietra. L'impatto, violentissimo, è stato inevitabile e non ha lasciato scampo alle 17enne. Intervenuti per i soccorsi il medico e gli infermieri del Suem 118, con ambulanza ed elicottero, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge è giunta una pattuglia della polstrada di Treviso. Il traffico lungo la provinciale è stato interrotto e la circolazione deviata attraverso la cantina di Campo di Pietra. Per regolare il traffico anche alcuni volontari ed il sindaco Andrea Favaretto. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i genitori della giovane vittima e dell'automobilista. Due famiglie, due comunità, unite in un dramma terribile.