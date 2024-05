Finisce fuori strada con l’auto, 19enne gravissimo in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra 30 aprile 1 maggio. Lo schianto è avvenuto alle ore 2.30 circa in via del Colle di San Pietro di Feletto dove un 19enne del posto alla guida di una Toyota per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e impattando contro gli arbusti di un giardino privato. Il giovane, soccorso da medico e infermieri del Suem 118, si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La dinamica e gli accertamenti del caso sono a cura dei carabinieri della Compagnia di Conegliano. Documenti di guida regolari, al vaglio l'alcolemia. A San Pietro di Feletto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.