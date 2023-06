Travolto da un'auto, dichiarata la morte cerebrale

Dopo due giorni di agonia, è stata dichiarata oggi, venerdì 16 giugno, la morte cerebrale di Marco Bianchin, studente 17enne di Spercenigo di San Biagio di Callalta. Il giovane è stato vittima mercoledì pomeriggio di un terribile incidente a Mignagola di Carbonera, in via Valdemoneghe. Marco era in sella alla sua bici ed è sbucato improvvisamente sulla strada e una Fiat Punto guidata da un meccanico di 55 anni, anche lui sambiagese, non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Il 17enne ha sfondato il parabrezza ed è stato sospinto ad alcune decine di metri di distanza, scaraventato sull'asfalto. Il ricovero immediato al Ca' Foncello di Treviso da parte di medici e infermieri del Suem 118 che lo hanno intubato sul posto, non è servito a salvargli la vita. Lo studente è spirato oggi e probabilmente saranno donati gli organi. Gli accertamenti sull'incidente sono a cura della polizia locale di Carbonera che informerà ora la Procura. Sarà depositato a breve l'ennesimo fascicolo per omicidio stradale di questo terribile 2023 che vede ad ora già 35 vittime della strada, una media superiore anche a quella del 2022 che si concluse con 73 croci totali (di cui 63 nel territorio provinciale e 10 di trevigiani fuori dalla Marca). Proprio oggi si sono peraltro svolti i funerali di ben cinque vittime della strada degli ultimi giorni: le tre vittime dello schianto della Treviso-mare di venerdì notte, Ludovico Brunello, Valeria Orsoni e Dominga Orsato, del 23enne Marco Zorgno, spirato sabato scorso dopo due settimane di agonia (era stato coinvolto in un incidente in moto sul Fadalto due settimane prima) e infine Valter Ronchi, cuoco finito fuori strada con la sua auto nella notte tra martedì e mercoledì a Mareno di Piave.