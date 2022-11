Cammina nell'oscurità e viene travolta da un'auto: 24enne gravissima al Ca' Foncello

Sono molto gravi le condizioni di K.B., una 24enne di origini kosovare rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera, 18 novembre, dopo le 19, a Olmi di San Biagio di Callalta, in via San Martino, in una strada scarsemente illuminata non distante dal centro commerciale Tiziano. La giovane, residente in zona, stava camminando lungo la carreggiata quando è stata travolta da una Nissan Juke che proveniva alle sue spalle: nell'urto la 24enne è stata sbalzata per una decina di metri. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti sul posto il cuore della ragazza si era fermato ed è stato necessario avviare le manovre di rianimazione che fortunatamente hanno avuto successo. La 24enne è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverata, in terapia intensiva. Per gli acccertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi ed eseguito i test alcolemici nei confronti dell'automobilista. Si tratta dell'ennesimo grave incidente stradale in questo 2022, anno che ha già visto 65 vittime, sia sulle strade della Marca che conteggiando automobilisti trevigiani fuori provincia.