Maltempo, due incidenti in poche ore: sei persone ferite

Nella tarda mattina di martedì 16 maggio, verso mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale Postumia Ovest a San Biagio di Callalta per un incidente stradale con tre auto coinvolte: tre persone sono rimaste ferite.

I pompieri accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’auto due persone incastrate all'interno dell'abitacolo. Tutti i feriti sono stati assistiti dai sanitari del Suem 118 e due persone trasferite in ambulanza in ospedale, al momento si trovano ricoverate ma non sono in pericolo di vita. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate verso le ore 13.

Un'ora più tardi, verso le 14.20, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in Via Castellana a Treviso per un incidente tra due auto con altre tre persone ferite (immagini nel video sopra). Arrivati dalla sede centrale di Treviso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.