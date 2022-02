Schianto tra camion e Bmw, un ferito e Postumia in tilt

Traffico paralizzato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 febbraio, attorno alle 13.30 circa, lungo la Postumia, a Olmi di San Biagio di Callalta. Un autoarticolato, con alla guida un 53enne di Padova che viaggiava da Oderzo in direzione di Treviso, si è scontrato frontalmente con una Bmw condotta da un 44enne trevigiano, C.P., residente a Fontanelle. La berlina proveniva dall'opposto senso di marcia. Lo scontro tra i due mezzi, su cui indagano ora gli agenti della polizia locale di San Biagio di Callalta, è avvenuto all'altezza di via Firenze, di fronte alla farmacia.

Per estrarre l'automobilista dalle lamiere dell'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. Il 44enne, ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato in ospedale, al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Per oltre due pre la circolazione della zona ha subito pesantissime conseguenze, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Solo attorno alle 16 la situazione è tornata alla normalità, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi e il sedime stradale è stato ripulito da detriti e olio.