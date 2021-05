Scontro tra un'auto e un camion, traffico in tilt sulla Postumia

Un pomeriggio di passione, quello di oggi, lunedì 17 maggio, per automobilisti e autotrasportatori che si trovano a dover attraversare via Postumia Ovest, a Olmi di San Biagio di Callalta. Il traffico è rimasto completamente bloccato per alcune ore, a partire dalle 15, a causa di un incidente avvenuto in prossimità di un cavalcavia. Un camion dell'azienda Crich di Zenson, in seguito allo scontro con un'auto, è uscito di strada finendo per capovolgersi, ruote all'aria sulla scarpata a lato. Al lavoro i vigili del fuoco di Treviso e i medici del Suem 118 che hanno trasportato in pronto soccorso l'automobilista, G.Z., 78 anni. Lunghissime le code che si sono formate nella zona. Sul posto intervenuta anche la polizia locale di San Biagio.