Travolta da un'auto sulla Postumia, donna gravissima al Ca' Foncello

Stava attraversando le strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto che l'ha sospinta per una decina di metri, sbalzandola violentemente sull'asfalto. Sono disperate le condizioni di una 72enne di Villorba, B.D., rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 15.30 a Olmi di San Biagio di Callalta, lungo via Postumia ovest, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale. La donna, soccorsa dall'automobilista e da altri presenti, è apparsa fin da subito in condizioni critiche: a Olmi intervenuta l'automedica e un'ambulanza del Suem 118 che ha provveduto ad accompagnare la donna al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La 72enne è stata subito accompagnata in sala operatoria per essere sottoposta ad una delicata operazione chirurgica. Le sue condizioni sono molto gravi e difficilmente sarà possibile sciogliere la prognosi nelle prossime ore. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale del corpo intercomunale di San Biagio di Callalta che acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.