Nonno e nipotina travolti sulle strisce, salvi per miracolo

L'incidente nella serata di lunedì a Olmi di San Biagio di Callalta, in via Postumia Ovest. Un 64enne e la bambina, di 8 anni, hanno riportato lesioni lievi. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118

Ancora un incidente lungo via Postumia Ovest, a Olmi di San Biagio di Callalta. E' avvenuto nella serata di ieri, lunedì 23 agosto, e ha visto coinvolti un uomo di 64 anni, F.D., e la sua nipotina, 8 anni. I due sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano le strisce pedonali ma fortunatamente non hanno riportato lesioni grave. L'automobilista, una donna di 57 anni che era al volante di una Volkswagen Golf, è infatti riuscita a frenare in tempo. L'uomo e la piccola sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposti alle medicazioni del caso. Nelle ultime settimane sono già due i pedoni travolti e uccisi attraversando la strada: Bruno Zanon, 78 anni di Casale sul Sile e Giannino Lorenzotto, 84enne di Monastier.