Escono di strada con l'auto: patenti ritirate ad 45enne e ad un 33enne

Due patenti ritirate dai carabinieri tra ieri sera e stamattina. Questo il bilancio di due incidenti stradali che hanno coinvolto due auto uscite autonomamente di strada in momenti differenti e con a bordo due guidatori ubriachi. Il primo è avvenuto ieri sera verso le ore 22 in via Marconi a Preganziol dove un 33enne italiano si è cappottato con la propria Audi A4 rimediando alcuni giorni di prognosi. Alle 7 di oggi, invece, lungo la SR53 via Postumia Centro a San Biagio di Callalta, i militari dell'Arma sono intervenuti per una fuoriuscita autonoma di una Mercedes Classe A che viaggiava verso Ponte di Piave. Nel sinistro il mezzo ha abbattuto un idrante, due pali dell'illuminazione pubblica e un palo telefonico. A guidarla un 45enne rumeno rimasto fortunatamente illeso. Entrambe le persone sono poi risultate ampiamente positive all'alcoltest e per questo le loro auto sono state sequestrate, mentre le loro patenti ritirate. Per entrambi i conducenti scatterà poi la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Inoltre, alle ore 01.50 circa, in viale Venezia a San Vendemiano, un 19enne italiano alla guida di una Fiat Punto, proveniente da Conegliano e diretto verso San Fior, mentre svoltava per immettersi in un parcheggio, si è improvvisamente scontrato contro una Renault Clio condotta da un 21enne che proveniva dall'opposto senso di marcia. Malgrado il violento urto entrambi i conducenti sono però rimasti illesi e sono risultati negativi all'alcoltest cui sono stati sottoposti dai militari dell'Arma coneglianese intervenuti sul posto.