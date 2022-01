Si schianta con l'auto all'alba e viene sbalzato dal mezzo: 32enne gravisssimo

Sono gravissime le condizioni di B.G., 32enne di san Vendemiano, protagonista all'alba di oggi di un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la Pontebbana a San Fior, all'altezza del negozio Bricoman. Lo schianto è avvenuto alle 5.30 circa di oggi, sabato 22 gennaio. L'uomo, alla guida di una Toyota Yaris, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un platano, carambolando poi per circa un centinaio di metri. L'automobilista alla guida, forse sprovvisto della cintura, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Conegliano oltre ad automedica e ambulanza del Suem 118. Il 32enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Per svolgere i rillievi del caso sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano. La Pontebbana è rimasta chiusa al traffico fino alle 7 del mattino, con conseguenti rallentamenti e disagi alla circolazione.