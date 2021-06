Camionista sbaglia corsia di immissione sulla rotonda e finisce contro il guard rail

Non ha fortunatamente provocato feriti un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 giugno, a San Fior, lungo la variante per Pianzano, all'altezza rotonda tra via Trieste e via montegrappa. Un autoarticolato marca Iveco, per cause in corso di accertamento, ha sbagliato la corsia di immissione della rotonda andando a sbattere contro il guard rail, finendo di traverso sulla carreggiata e provocando la temporanea interruzione del traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Conegliano che hanno fornito ausilio alla viabilità.