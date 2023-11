Prova la moto di un amico sul rettilineo: Daniele muore a 18 anni

Pomeriggio da incubo sulle strade della provincia di Treviso: quattro gli incidenti, di cui uno mortale. A perdere la vita un ragazzo di appena 18 anni, Daniele Gnoffo, residente in Via Baracca a Castello Roganzuolo. Il giovane è finito fuori strada in sella alla moto di un suo amico in Via Galilei.

L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 16: la moto guidata da Daniele viaggiava verso la stazione dei treni quando, all'improvviso, è finita prima contro il marcipiapiede e poi addosso a un cancello. Sbalzato sull'asfalto, l'impatto è costato la vita al giovane. Sul posto si è precipitato l'elisoccorso del Suem 118 insieme agli agenti della polizia stradale. Trasportato d'urgenza in ospedale a Conegliano, il 18enne è morto pochi minuti dopo l'arrivo in pronto soccorso.

Il vicesindaco: «Gare tra giovani su quella strada»

Luigi Tonetto, vicesindaco di San Fior, è arrivato sul luogo della tragedia pochi minuti dopo l'incidente. Ai nostri microfoni racconta: «Ero appena uscito dal cimitero per fare visita ai parenti defunti quando mi sono accorto del trambusto in Via Galilei. Sono arrivato e ho visto decine di giovani, circa 30-40 ragazzi, nelle vicinanze di Daniele, steso a terra privo di sensi mentre i sanitari del Suem 118 stavano provando a rianimarlo. Conosco solo di vista la famiglia Gnoffo ma so per certo che in Via Galilei da diversi mesi i giovani della zona si danno appuntamento per fare delle gare di impennate in moto. Tutto ha avuto inizio lo scorso settembre: avevamo un evento organizzato dal comune proprio nelle vicinanze di quella strada ma non riuscivamo a iniziare per il frastuono dei motori delle moto. Sono andato in sopralluogo con la polizia municipale e la Protezione civile e avevamo messo in guardia i giovani di evitare simili gare tra loro. Via Galilei è un rettilineo di circa 500 metri. I ragazzi partono dal fondo e arrivano all'incrocio facendo a gara a chi tiene più a lungo l'impennata - spiega Tonetto -. Avevamo segnalato la pericolosità del fenomeno anche ai carabinieri di Conegliano ma è molto difficile sapere con esattezza il giorno in cui i giovani si danno appuntamento per queste gare. Usano i social e fissano il ritrovo solo pochi minuti prima. Non vorrei balzare a conclusioni affrettate ma, vedendo i 30-40 giovani presenti oggi in Via Galilei non vorrei che Daniele avesse perso la vita proprio a causa di una di queste gare tra ragazzi».

Gli altri incidenti

Nel mercoledì di Ognissanti gli altri tre incidenti stradali sono avvenuti nel pomeriggio a: