Smart si schianta contro un camion: due donne ferite, Pontebbana in tilt

La strada statale Pontebbana è rimasta a lungo chiusa al traffico, dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 7 agosto, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto a San Fior lungo via Nazionale, all'altezza del distributore di benzina Eni. Una Smart, con a bordo due donne, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia sorpassando un mezzo pesante che stava svoltando a destra per entrare nella stazione di servizio: in quel momento stava sopraggiungendo un camion frigo (pare trasportasse frutta) e l'impatto, violentissimo, è stato inevitabile. La piccola utilitaria, proveniente da Conegliano, è stata letteralmente dilaniata nell'impatto. Sul posto sono intervenuti alcune squadre dei vigili del fuoco di Conegliano oltre a medici e infermieri del Suem 118. Entrambe le occupanti del veicolo sono rimaste incastrate tra le lamiere.

Una delle due donne, quella in condizioni più gravi, è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello mentre l'altra, con politraumi ma in condizioni meno gravi, è stata trasportata all'ospedale di Conegliano in ambulanza. Le condizioni di entrambe sarebbero molto gravi. La Pontebbana è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili gravi disagi al traffico. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto. Il traffico è stato deviato sul posto.