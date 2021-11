Si schianta in rotonda nella notte: ferito un 54enne alla guida di una Porsche

E' di un 54enne veneziano ferito fortunatamente non in maniera grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 3 di oggi lungo via per San Floriano a Castelfranco Veneto. L'uomo, che guidava una Porsche, ha improvvisamente perso il controllo della sua auto finendo per schiantarsi contro una rotonda, il tutto per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono dunque recati sia i carabinieri che il Suem 118 che ha prestato le prime cure al 54enne, le cui lesioni riportate non sono comunque state considerate gravi.